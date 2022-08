Olivia Newton-John in Grease | quanti anni aveva quando ha fatto il film con John Travolta? Sono stati insieme? FOTO prima e 35 anni dopo

(Di martedì 9 agosto 2022)è stata l’iconica Sandy delcult. L’attrice e cantante è venuta a mancare l’8 agosto del 2022, in seguito a una lunghissima battaglia contro il cancro che l’colpita per lavolta nel 1992, tra recidive e periodi di recupero.ha recitato in...

fanpage : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny' I… - fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - ElisaCuccolo : RT @ComunitaQueenIT: È morta a 73 anni l'attrice Olivia Newton-John. In foto: con Freddie e Roger a Los Angeles nel luglio 1980, con Brian… - paoloigna1 : Olivia Newton-John & John Travolta's LAST E! Interview | E! News -

'Il cancro mi ha liberato di paure inopportune, come quella di invecchiare' . Di certo una delle cose che più rimarranno di, sarà l'incredibile forza d'animo, l'ironia, la serenità con cui negli ultimi decenni ha saputo diventare uno dei più incredibili simboli di come si lotta e si resiste al cancro. Lei, ...Lunedì 8 agosto 2022 si è spenta all'età di 73 anni l'attrice- John , interprete di Sandy in Grease, musical diretto dal regista Randal Kleiser nel 1978. Ad annunciare la notizia è stato il marito Easterling con un post su Instagram, nel quale ...Lei e il marito. Sorridenti. In un'istantanea è colto l'attimo della felicità. L'ultimo post pubblicato su Instagram da Olivia Newton-John risale a tre giorni fa e vede l'attrice — l'indimenticabile s ...