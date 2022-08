Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Novari: “Nonostante pandemia e guerra, sponsor per 280 milioni” (Di martedì 9 agosto 2022) L’amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, nel corso di un’intervista a “Il Sole 24 ore”, ha parlato della gestione economica e non delle prossime Olimpiadi italiane. “Nonostante si sia dovuta confrontare con la pandemia di Covid e, subito dopo, con la guerra in Ucraina, la Fondazione Milano Cortina, ha dimezzato nel 2021 le perdite (fisiologiche per i primi anni) rispetto al budget; ha acquisito, e sta acquisendo, sponsor per 280 milioni (entro la fine del 2022) ed è riuscita ad assicurarsi, dei 500 milioni che gli fornisce il Comitato olimpico internazionale, ‘130 milioni di dollari senza interessi'”. Queste ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) L’amministratore delegato della FondazioneVincenzo, nel corso di un’intervista a “Il Sole 24 ore”, ha parlato della gestione economica e non delle prossimeitaliane. “si sia dovuta confrontare con ladi Covid e, subito dopo, con lain Ucraina, la Fondazione, ha dimezzato nel 2021 le perdite (fisiologiche per i primi anni) rispetto al budget; ha acquisito, e sta acquisendo,per 280(entro la fine del 2022) ed è riuscita ad assicurarsi, dei 500che gli fornisce il Comitato olimpico internazionale, ‘130di dollari senza interessi'”. Queste ...

