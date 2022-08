Nuovo virus in Cina: 35 contagi, cosa sappiamo (Di martedì 9 agosto 2022) Per ora, per fortuna, la notizia occupa solo i tagli bassi dei quotidiani online più importanti. I motivi sono due: primo, si tratta di un virus che gli studiosi analizzano dal “lontano” 2018, non un agente patogeno sorto quasi dal nulla come Sars-CoV-2. Secondo: dei casi sin qui accertati nelle province di Shandong e Henan, nessuno è morto. Dunque, calma e gesso. Però uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha rivelato che un virus sino ad ora sconosciuto avrebbe infettato 35 persone in Cina negli ultimi cinque anni. Il suo nome è Langya virus (LayV) e fa parte del genere henipavirus. A questa famiglia ne appartengono due particolarmente pericolosi, come Hendra (HeV) e Nipah (NiV), i quali normalmente si trovano nei pipistrelli ma che possono anche infettare gli esseri umani. Si ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 9 agosto 2022) Per ora, per fortuna, la notizia occupa solo i tagli bassi dei quotidiani online più importanti. I motivi sono due: primo, si tratta di unche gli studiosi analizzano dal “lontano” 2018, non un agente patogeno sorto quasi dal nulla come Sars-CoV-2. Secondo: dei casi sin qui accertati nelle province di Shandong e Henan, nessuno è morto. Dunque, calma e gesso. Però uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha rivelato che unsino ad ora sconosciuto avrebbe infettato 35 persone innegli ultimi cinque anni. Il suo nome è Langya(LayV) e fa parte del genere henipa. A questa famiglia ne appartengono due particolarmente pericolosi, come Hendra (HeV) e Nipah (NiV), i quali normalmente si trovano nei pipistrelli ma che possono anche infettare gli esseri umani. Si ...

MediasetTgcom24 : Scoperto un nuovo virus in Cina: 35 persone contagiate in 2 province #cina #henan #layv… - RaiNews : Si chiama Langya virus (LayV), del genere henipavirus e, come emerge da uno studio condotto da scienziati di Cina e… - Corriere : Nuovo virus compare in Cina, rilevato in 35 tamponi faringei: deriva dai pipistrelli - LuisaRagni : RT @Affaritaliani: Scoperto un nuovo virus di origine animale in Cina: decine di contagi - Laura51478782 : Sempre dalla Cina, sempre pipistrelli ???????? Langya, il nuovo virus spaventa il mondo: colpisce fegato e reni, tasso… -