Nuovo flirt per Elodie: la cantante paparazzata con il campione sportivo (Di martedì 9 agosto 2022) Possibile nuova liaison amorosa per Elodie, la apprezzata cantante romana che sarebbe stata paparazzata in vacanza in Sardegna Nuovo amore all’orizzonte per Elodie? La apprezzatissima cantante romana, vera e propria icona pop della musica italiana, potrebbe aver trovato un Nuovo accompagnatore durante le sue attuali vacanze estive. Il portale di gossip The Pipol ha infatti seguito L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Possibile nuova liaison amorosa per, la apprezzataromana che sarebbe statain vacanza in Sardegnaamore all’orizzonte per? La apprezzatissimaromana, vera e propria icona pop della musica italiana, potrebbe aver trovato unaccompagnatore durante le sue attuali vacanze estive. Il portale di gossip The Pipol ha infatti seguito L'articolo proviene da Inews24.it.

NadiaVan83 : @serioouusly @SindacoJeru Mi sono persa un nuovo flirt ????? - Esmeral38978005 : @AndrianaNeshko2 Io invece mi chiedo. Può la stessa persona che si è già più volte mostrata con quell'anello e aver… - AndreD81 : RT @Cartabellotta: In un mondo politically correct la separazione si annuncia prima di rendere noto il nuovo amore. Anche se il flirt dura… - Dagherrotipo1 : RT @Cartabellotta: In un mondo politically correct la separazione si annuncia prima di rendere noto il nuovo amore. Anche se il flirt dura… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: In un mondo politically correct la separazione si annuncia prima di rendere noto il nuovo amore. Anche se il flirt dura… -