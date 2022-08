Nuovi blitz israeliani durante la tregua con la Jihad | uccisi altri leader palestinesi Scontri a Hebron | Ramallah e Betlemme | muore 17enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Mentre si cerca di far reggere la fragiletra Israele e laIslamica, lo Stato ebraico non ferma le proprie incursioni nei Territori Occupati, in questa nuova stagione die arresti ai vertici delle diverse organizzazioni. Oggi in un’operazione congiunta di Shin Bet, i servizi segreti interni, polizia ed esercito è stato ucciso a Nablus, in Cisgiordania, ildelle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, Ibrahim al-Nabulsi, alla guida del gruppo vicino al partito al-Fatah del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen. L’azione israeliana ha scatenato proteste anche in altre città, come, dove un ragazzo di 17 anni è stato colpito a morte dal fuoco dei soldati...