Nuoto, quando gareggia Benedetta Pilato agli Europei: i giorni precisi, programma, orari, tv (Di martedì 9 agosto 2022) Il conto alla rovescia sta per scadere e dall’11 al 17 agosto gli Europei di Nuoto in corsie prenderanno il via. Nella piscina da 50 metri del Foro Italico si prevede un grande spettacolo e la Nazionale italiana vorrà rispondere presente dopo gli eccellenti risultati nei Mondiali 2022 a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Capitale tra le più attese c’è Benedetta Pilato. La giovanissima pugliese, capace di vincere l’oro e l’argento iridati alla Duna Arena nei 100 e 50 rana, sarà tra le osservate speciali. Le motivazioni per lei sono molto alte, al pari della concorrenza. Benny infatti dovrà guardarsi dalla concorrenza interna delle sue compagne di Nazionale (Arianna Castiglioni e Martina Carraro) nonché dalle atlete straniere, come la lituana R?ta Meilutyt?, oro nei 50 rana mondiali a Budapest davanti a ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Il conto alla rovescia sta per scadere e dall’11 al 17 agosto glidiin corsie prenderanno il via. Nella piscina da 50 metri del Foro Italico si prevede un grande spettacolo e la Nazionale italiana vorrà rispondere presente dopo gli eccellenti risultati nei Mondiali 2022 a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Capitale tra le più attese c’è. La giovanissima pugliese, capace di vincere l’oro e l’argento iridati alla Duna Arena nei 100 e 50 rana, sarà tra le osservate speciali. Le motivazioni per lei sono molto alte, al pari della concorrenza. Benny infatti dovrà guardarsi dalla concorrenza interna delle sue compagne di Nazionale (Arianna Castiglioni e Martina Carraro) nonché dalle atlete straniere, come la lituana R?ta Meilutyt?, oro nei 50 rana mondiali a Budapest davanti a ...

