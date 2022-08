Nuoto, Pilato: “Pellegrini unica, ma ora tocca a noi giovani. Siamo leggeri, forti e spacchiamo” (Di martedì 9 agosto 2022) La nuotatrice azzurra Benedetta Pilato, nel corso di un’intervista a Repubblica, ha parlato del futuro del Nuoto azzurro e dei prossimi Europei di Roma. L’atleta pugliese ha sottolineato in primo luogo la forza della squadra italiana attuale: “Federica Pellegrini “è unica. Ma sono cambiati i tempi. La mia generazione è molto aperta rispetto alla sua, Siamo piccoli ma forti, il nostro entusiasmo compensa l’inesperienza. Abbiamo più leggerezza. Penso a Thomas Ceccon ma anche a Niccolò Martinenghi. Tra gli stranieri, al francese Léon Marchand e al romeno David Popovici. I ragazzi dell’Est hanno fame? Ce l’abbiamo anche noi, spacchiamo. In Nazionale c’è un clima diverso, il gruppo è più unito, io a Budapest mi sono divertita tantissimo”. Sugli Europei di Roma ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) La nuotatrice azzurra Benedetta, nel corso di un’intervista a Repubblica, ha parlato del futuro delazzurro e dei prossimi Europei di Roma. L’atleta pugliese ha sottolineato in primo luogo la forza della squadra italiana attuale: “Federica“è. Ma sono cambiati i tempi. La mia generazione è molto aperta rispetto alla sua,piccoli ma, il nostro entusiasmo compensa l’inesperienza. Abbiamo più leggerezza. Penso a Thomas Ceccon ma anche a Niccolò Martinenghi. Tra gli stranieri, al francese Léon Marchand e al romeno David Popovici. I ragazzi dell’Est hanno fame? Ce l’abbiamo anche noi,. In Nazionale c’è un clima diverso, il gruppo è più unito, io a Budapest mi sono divertita tantissimo”. Sugli Europei di Roma ...

