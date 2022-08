Nuoto, Paltrinieri: “Agli Europei di Roma voglio cinque medaglie” (Di martedì 9 agosto 2022) Il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, è tornato a parlare dei Mondiali di Budapest, con un occhio Agli imminenti Europei di Roma. In primo luogo il campione italiano ha espresso le sue sensazioni dopo la delusione sugli 800 metri iridati: “Ci sono momenti in cui credi tantissimo in te e altri in cui dubiti moltissimo. Io mi faccio un sacco di domande e spesso ho pure poche risposte. Questo è successo ai Mondiali, anche se nel fondo del mio cuore sapevo che potevo fare bene, dovevo solo riuscire a tirarlo fuori”. Paltrinieri infatti ha parlato poi della grande prestazione sui 1500 metri, che permise al campione azzurro di rifarsi dopo la delusione sugli 800. Un successo che viene spiegato così dal nuotatore italiano: “Nessuno condivideva la mia ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Il nuotatore azzurro Gregorio, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, è tornato a parlare dei Mondiali di Budapest, con un occhioimminentidi. In primo luogo il campione italiano ha espresso le sue sensazioni dopo la delusione sugli 800 metri iridati: “Ci sono momenti in cui credi tantissimo in te e altri in cui dubiti moltissimo. Io mi faccio un sacco di domande e spesso ho pure poche risposte. Questo è successo ai Mondiali, anche se nel fondo del mio cuore sapevo che potevo fare bene, dovevo solo riuscire a tirarlo fuori”.infatti ha parlato poi della grande prestazione sui 1500 metri, che permise al campione azzurro di rifarsi dopo la delusione sugli 800. Un successo che viene spiegato così dal nuotatore italiano: “Nessuno condivideva la mia ...

sportface2016 : #Paltrinieri è carico in vista degli #Europei di Roma - messina_oggi : Paltrinieri “Per gli Europei sogno 5 medaglie”MILANO (ITALPRESS) - Gli Europei di nuoto di Roma sono sempre più vic… - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Gli Europei di nuoto di Roma sono sempre più vicini e Gregorio Paltrinieri, dopo i successi ai… - sportli26181512 : Europei di nuoto: Paltrinieri e non solo, 10 azzurri da medaglia a Roma. FOTO: Agli Europei di nuoto, l'Italia part… - LIRRIVERENTE3 : Gregorio Paltrinieri, capitano della Nazionale di nuoto più forte di sempre, è pronto per gli Europei che iniziano… -