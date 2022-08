Nuoto | la 4×100 mista dell’Italia vuole aprire un ciclo Obiettivo oro europeo dopo quello iridato

Leggi su oasport

(Di martedì 9 agosto 2022) Il tempo è dalla loro parte. La staffettamaschile italiana mai aveva ottenuto una medaglia mondiale in vasca lunga prima di Budapest 2022. Nella Duna Arena si è sfatato il tabù e in grande stile visto l’oro del quartetto nostrano con tanto di primatodi 3:27.51 a precedere gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Thomas Ceccon (classe 2001), Nicolò Martinenghi (classe 1999), Federico Burdisso (classe 2001) e Alessandro Miressi (classe 1998) rappresentano il presente e il futuro in una prova che davvero racchiude la bontà del movimento, perché in quanto tale va a rappresentare i quattro stili della vasca. A Roma si va a caccia di un altro oro e, sulla carta, ci dovrebbero essere pochi ostacoli. I britannici, al loro meglio, sarebbero rivali non semplici da battere, per l’apporto di Adam Peaty, James Guy e Duncan Scott. ...