Nuoto | Europei al via giovedì | Barelli e la Pellegrini tagliano il nastro

(Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - Trentamila biglietti già venduti, 14 televisioni e tre radio collegate da tutta Europa, 49 Nazioni e mille atleti iscritti, di cui 102 del Team Italia, il più numeroso di sempre. L'edizione numero 36 dei Campionatidelle discipline acquatiche, che tornano a Roma e in Italia dopo 39 anni, è pronta al via. Cinque discipline,in piscina,in acque libere,artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze, suddivisi in altrettanti campi gara, dall'11 al 21 agosto. Nell'agorà della sala conferenze allestita allo Stadio deldel Foro Italico, il presidente della Federazione ItalianaPaolopresenta l'evento insieme ai direttori tecnici delle squadre Nazionali e l'ambassador Massimiliano Rosolino, campione ...