Nuoto, Europei 2022: a Roma vedremo il vero Alessandro Miressi? (Di martedì 9 agosto 2022) Alessandro Miressi è uno degli atleti azzurri più attesi al Campionato Europeo di Roma 2022. In Europa si è preso soddisfazioni enormi, all’Europeo di Glasgow ottenne il suo primo successo che probabilmente per lui è ancora il più bello, l’oro nei 100 stile libero e a Roma, davanti al pubblico amico, vorrebbe chiudere il cerchio. L’assenza degli avversari di sempre, i russi, in particolare Kliment Kolesnikov, pone il longilineo azzurro in cima alle liste dei favoriti assieme all’astro nascente del Nuoto mondiale, il rumeno David Popovici che si è laureato campione del mondo nei 100 e nei 200 stile libero a Budapest e si è confermato su altissimi livelli all’Europeo di casa ad Otopeni. Le due medaglie olimpiche hanno impreziosito una prima parte di carriera brillante del torinese che ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022)è uno degli atleti azzurri più attesi al Campionato Europeo di. In Europa si è preso soddisfazioni enormi, all’Europeo di Glasgow ottenne il suo primo successo che probabilmente per lui è ancora il più bello, l’oro nei 100 stile libero e a, davanti al pubblico amico, vorrebbe chiudere il cerchio. L’assenza degli avversari di sempre, i russi, in particolare Kliment Kolesnikov, pone il longilineo azzurro in cima alle liste dei favoriti assieme all’astro nascente delmondiale, il rumeno David Popovici che si è laureato campione del mondo nei 100 e nei 200 stile libero a Budapest e si è confermato su altissimi livelli all’Europeo di casa ad Otopeni. Le due medaglie olimpiche hanno impreziosito una prima parte di carriera brillante del torinese che ...

