(Di martedì 9 agosto 2022) "Era bello giocare, era bello andare ad allenarsi aello, non vedevi l’ora di scendere in campo. Ecco, questa è l’atmosfera...

milansette : Novellino sul Milan: 'I punti di forza sono portiere e difesa. Pioli somiglia a Liedholm, Ibra sarà importantissimo… - sportli26181512 : Novellino sul Milan: 'I punti di forza sono portiere e difesa. Pioli somiglia a Liedholm, Ibra sarà importantissimo… - MilanNewsit : Novellino sul Milan: 'I punti di forza sono portiere e difesa. Pioli somiglia a Liedholm, Ibra sarà importantissimo' -

Calciomercato.com

Si parla tanto dell'attacco, ma fra iforti vedo il portiere, i due centrali e Calabria che è ... Così Walteralla Gazzetta dello Sport.... come si sa, quest'anno non assegnaAtp) e il primo d'Italia, scavalcando Berrettini, a ... Ma non è da tutti, dadell'erba (Jannik ha vinto il suo primo match sul verde proprio nel primo ... Novellino: 'I punti di forza del Milan sono il portiere e la difesa' Tra i protagonisti della prima stella conquistata c'era anche Walter Novellino, il quale, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Era bello giocare, era bello andare ...Come ufficializzato dalla stessa società rossazzurra qualche giorno addietro, Giovanni Ferraro è il nuovo allenatore del Catania SSD. Il nativo di Vico Equense (NA) è un grande conoscitore della categ ...