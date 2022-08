“Non uscite di casa” Alluvione sulla città italiana | l’acqua travolge tutto | auto e strade distrutte La situazione

(Di martedì 9 agosto 2022) Allerta meteo in dieci regioni. La Protezione Civile ha diramato oggi, martedì 9 agosto, un nuovo stato di allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico praticamente su metà Paese. Negli ultimi giorni il maltempo ha flagellato specialmente il nord d’Italia, ma nelle prossime ore nuvole e acquazzoni si sposteranno verso il centro-sud. Sono previsti fenomeni intensi localmente pericolosi. L’allerta riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Non si parla solo di temporali, ma anche di rischio idraulico e idrogeologico. Nel primo caso potrebbero verificarsi conseguenze negative a causa dell’esondazione di un corso d’acqua. Nel secondo caso, invece, i fenomeni sono legati al superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle ...

Abbiamo qualcosa in mente mavoglio spoilerare nulla'. Sul mercato: ' Inizialmente abbiamo pensato di sfoltire una rosa troppo ampia, in ritiro eravamo tanti. Ci sono state delle, ma ...Nel comune irpino il sindaco, Costantino Giordano, ha lanciato un appello su fb: "di casa seper urgentissimi motivi". Molti interventi dei pompieri anche nel Beneventano. A Napoli, un ...Monteforte Irpino (Avellino), 9 agosto 2022 - Fiumi di fango trascinano con sé le auto: scene già viste, a Monteforte Irpino , che oggi come un anno fa, è in ginocchio per un alluvione . Un nubifragio ...I video postati sui social dai cittadini del luogo testimoniano di fiumi di acqua provenienti dalla zona alta del paese che riempiono le strade del centro e portano via con sé le automobili che incont ...