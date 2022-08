“Non me lo aspettavo”: Atalanta, la rivelazione di Gasperini fa tremare i tifosi (Di martedì 9 agosto 2022) Allenamento a porte aperte per l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico, a fine sessione, ha rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua il lavoro in vista della imminente partenza in campionato. Il club bergamasco, nella giornata di oggi, si è allenato dinanzi ai propri tifosi. Un evento che attratto numerosi sostenitori del club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 agosto 2022) Allenamento a porte aperte per l’di. Il tecnico, a fine sessione, ha rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti. L’di Gian Pierocontinua il lavoro in vista della imminente partenza in campionato. Il club bergamasco, nella giornata di oggi, si è allenato dinanzi ai propri. Un evento che attratto numerosi sostenitori del club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ale_S000 : @NetflixIT Nulla da dire sull'attore ma la serie non mi sta piacendo molto. Sembra che abbia del potenziale e tante… - esoloamoree : ME LO ASPETTAVO MA NON STA SERA - zazoomblog : Atalanta Gasperini non si nasconde: “La squadra che mi aspettavo? Certo che no” - #Atalanta #Gasperini #nasconde: - LILYVBL00M : @aatlascorrigan non me lo aspettavo - soIoistKAl : Mi sto sentendo male, non mi aspettavo il finale ?? -