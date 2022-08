Non c’è trippa per gatti ma Di Maio prova ad allearsi con gli animalisti per convincere Letta (Di martedì 9 agosto 2022) Col senno di poi, quando Luigi Di Maio pronunciò la famosa frase “Putin è peggio di un animale”, c’è da chiedersi se stasse offendendo il presidente russo o le povere creature più o meno pelose. Di sicuro lo avevamo lasciato inginocchiato per una foto ricordo accanto a Buk, il cane del distaccamento cinofilo antidroga di Avellino, con il poliziotto-padrone vicino in una delle tante foto esibite sui social dal ministro più vanesio che la storia della Repubblica abbia mai conosciuto. Dunque Di Maio è da sempre amante degli animali o improvvisamente lo è diventato dei voti degli animalisti? Di Maio e quell’improvviso feeling con gli animalisti Oggi che va disperatamente a caccia di voti, Luigi Di Maio sta cercando di trasformare quella sua presunta passionaccia per gli animali in una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) Col senno di poi, quando Luigi Dipronunciò la famosa frase “Putin è peggio di un animale”, c’è da chiedersi se stasse offendendo il presidente russo o le povere creature più o meno pelose. Di sicuro lo avevamo lasciato inginocchiato per una foto ricordo accanto a Buk, il cane del distaccamento cinofilo antidroga di Avellino, con il poliziotto-padrone vicino in una delle tante foto esibite sui social dal ministro più vanesio che la storia della Repubblica abbia mai conosciuto. Dunque Diè da sempre amante degli animali o improvvisamente lo è diventato dei voti degli? Die quell’improvviso feeling con gliOggi che va disperatamente a caccia di voti, Luigi Dista cercando di trasformare quella sua presunta passionaccia per gli animali in una ...

