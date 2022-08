Noi garanti di atlantismo ed europeismo Berlusconi rassicura l' Ue

(Di martedì 9 agosto 2022) "Forza Italia non ha un nuovo simbolo: abbiamo solo aggiunto un elemento del Ppe che in tutta Europa rappresenta il centro vero, alternativo alla sinistra, non cartello elettorale nato dal nulla ma il continuatore della tradizione liberale... Segui su affaritaliani.it

ItalianPolitics : Berlusca a Radio 24. 'Nel mio partito mi hanno assalito, mi hanno detto, è importante che mi candidi, ora ci penso… - marcobertozzi : RT @andreacantelmo8: #Berlusconi: 'il prossimo Governo di centrodestra avrà una politica rigorosamente atlantista ed europeista e di questo… - antoniodb69 : RT @andreacantelmo8: #Berlusconi: 'il prossimo Governo di centrodestra avrà una politica rigorosamente atlantista ed europeista e di questo… - MicheleTommaso4 : RT @andreacantelmo8: #Berlusconi: 'il prossimo Governo di centrodestra avrà una politica rigorosamente atlantista ed europeista e di questo… - Carmlia23 : RT @andreacantelmo8: #Berlusconi: 'il prossimo Governo di centrodestra avrà una politica rigorosamente atlantista ed europeista e di questo… -

Il Fatto Quotidiano

...sarà caratterizzato da una politica di tipo atlantista e lui e il suo partito sarannodi ... Al contrarionon approveremo mai, in modo assoluto, un'imposta patrimoniale sulla casa, che per ...sempre dalla parte dell'Occidente e del mondo libero: il prossimo governo avra' una politica atlantista, di questosaremo'. Lo dice il leader Berlusconi sempre a Radio 24. IL SILURO ... Elezioni 2022, la diretta - Renzi: "Se Calenda ci sta possiamo fare il botto". Ma il leader di Azione: "Un accordo non è scontato" "Forza Italia non ha un nuovo simbolo: abbiamo solo aggiunto un elemento del Ppe che in tutta Europa rappresenta il centro vero, alternativo alla sinistra, non cartello elettorale nato dal nulla ma il ...Il segretario di Azione lavora al cantiere del Terzo Polo. Forza Italia rilancia sul fisco e presenta oggi il simbolo ...