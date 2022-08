(Di martedì 9 agosto 2022) L’ex Capitano della Roma, Francesco, e la sua presunta nuova fiamma,, non sono ancora usciti allo scoperto dopo l’annuncio della separazione del Pupone con Ilary Blasi. Secondo il, la neo coppia starebbe aspettando il momento giusto per farlo, ma intanto procedono le loro vacanze estive. Ad appassionarsi deldel momento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Noemi Bocchi incinta? Il Corriere: “L’ultimo gossip apocrifo” su Totti, spunta un curioso retroscena social #totti… - DrApocalypse : Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? - fraversion : bomba del @Corriere: Noemi Bocchi incinta di #Totti. «L’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Noemi Bocchi incinta di Totti? Il Corriere della Sera: 'L’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (ness… - AdaAdele88 : RT @GiusCandela: Noemi Bocchi incinta di Totti? Il Corriere della Sera: 'L’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (ness… -

Così il Corriere della Sera ha questa mattina ridato fiato alla telenovela dell'estate, che vede Francesco Totti, Ilary Blasi e, terza incomoda, protagonisti assoluti. E se i 3 non ...dov'è Non troppo lontano dall'ex capitano della Roma. La donna, infatti, per seguirlo ha rinunciato per la prima volta, dopo anni, alle sue vacanze in Sardegna. Laè stata ...L’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, e la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, non sono ancora usciti allo scoperto dopo l’annuncio della separazione del Pupone con Ilary Blasi. Secondo il g ...Clamorosa indiscrezione sulla nuova storia d'amore del Capitano, che ha detto addio dopo venti anni alla Blasi ...