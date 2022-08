Noemi Bocchi | ex del GF Vip | “Ci ho provato con lei” | il paragone con Ilary Blasi e la reazione

(Di martedì 9 agosto 2022) Chi è davvero? La 34enne ribattezzata la ‘Dama bionda’ dei Parioli, continua a mantenere il massimo riserbo sul suo conto, ma a svelarci qualcosa in più ci ha pensato l’ex concorrente del GF Vip, Tommaso Eletti. Lei sarebbe la presunta nuova fiamma di Francesco Totti, lui ex volto di Temptation Island e poi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In un'estate italiana presa dalla campagna elettorale più insolita e strana di sempre, piomba come un fulmine a ciel sereno l'ultimo gossip agostano: come riporta il Corriere della sera ,, la nuova compagna di Francesco Totti , sarebbe incinta . Se fosse vero, per lui sarebbe il quarto figlio, per lei il terzo. L'ex capitano della Roma, da poco separato dopo vent'anni di ...e Ilary Blasi, la somiglianza fisica che fa discuteree Ilary Blasi sembrano sorelle. Le due sono molto somiglianti fisicamente tanto che qualcuno sui social ci anche ...Ed ecco un nuovo episodio della vicenda di gossip più chiacchierata e scottante dell'estate 2022. Già, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra diventata una soap opera, che potrebbe te ...Al settimanale Di Più un ex di Temptation Island esce allo scoperto e svela sulla presunta fiamma di Totti: "Ci ho provato con Noemi" ...