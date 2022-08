New York, allarme polio: “Forse migliaia di casi sommersi” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – La ricomparsa della poliomielite allarma lo stato di New York. Secondo le autorità sanitarie locali “potrebbero esserci centinaia o addirittura migliaia di casi non diagnosticati”, di infezioni ‘sommerse’, come ha spiegato alla ‘Bbc’ Patricia Schnabel Ruppert, commissaria alla Salute della contea di Rockland dove il mese scorso è stato segnalato il caso di un uomo non vaccinato che ha riportato una paralisi da polio. La sua infezione appare geneticamente collegata alle tracce di poliovirus rinvenute nelle acque reflue di Londra e di Gerusalemme. Episodi in seguito ai quali i Paesi sono stati invitati ad aumentare i tassi di vaccinazione. Ruppert non nasconde preoccupazione. A parte il fatto di non avere “mai pensato di poter vedere un caso di ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – La ricomparsa dellamielite allarma lo stato di New. Secondo le autorità sanitarie locali “potrebbero esserci centinaia o addiritturadinon diagnosticati”, di infezioni ‘sommerse’, come ha spiegato alla ‘Bbc’ Patricia Schnabel Ruppert, commissaria alla Salute della contea di Rockland dove il mese scorso è stato segnalato il caso di un uomo non vaccinato che ha riportato una paralisi da. La sua infezione appare geneticamente collegata alle tracce divirus rinvenute nelle acque reflue di Londra e di Gerusalemme. Episodi in seguito ai quali i Paesi sono stati invitati ad aumentare i tassi di vaccinazione. Ruppert non nasconde preoccupazione. A parte il fatto di non avere “mai pensato di poter vedere un caso di ...

ladyonorato : Sul New York Times un inaspettato articolo, con questa considerazione: Con un debito pubblico che supera il 150% de… - Agenzia_Ansa : Vladimir Putin è 'apparso' in un parco giochi del Central Park di New York. In realtà non proprio lui ma una sua st… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, 1907, Museum of Modern Art, New York, Stati U… - lasoncini : se il giornale di Travaglio avesse tanti lettori quanti assatanati ci sono su Twitter la cui erezione mattutina è l… - apalazzo : RT @JamesLucasIT: Riprese a colori di operai edili in cima al Chrysler Building di New York nel 1929 -