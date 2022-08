(Di martedì 9 agosto 2022) . Una notizia che non è andata giù a moltissimi utenti della piattaforma Nelle ultime ore sono stati riscontrati dei problemi nella messa in onda dei contenuti. Un disservizio che ha riguardato tutto il territorio nazionale e che dovrebbe essere ormai in via di risoluzione. Anche in L'articolo proviene da Inews24.it.

zazoomblog : Batosta per gli abbonati: Netflix fa scontenti tutti - #Batosta #abbonati: #Netflix -

Inews24

MRC, la società di produzione che ha realizzato la famosa serie sugli intrighi politici di Washington trasmessa da, ha chiesto il risarcimento dopo aver espulso la star dal ruolo principale ...Facebook che ha visto dimezzare il proprio valore rispetto a inizio anno eche ha lasciato sul campo addirittura il 70% sono i simboli delle difficoltà che stanno affrontando i titoli tecnologici quotati. Dopo aver registrato performance importanti per anni, nelle ... Batosta per gli abbonati: Netflix fa scontenti tutti Netflix, batosta terrificante per gli italiani: è successo all'improvviso. Una notizia che non è andata giù a moltissimi utenti ...La decisione del colosso streaming Netflix non può far piacere agli spettatori ed agli abbonati: rischia di perdere moltissimo seguito ...