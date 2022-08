Nessuna alleanza con M5S, e Calenda… La bussola di Borghi sulle alleanze del Pd (Di martedì 9 agosto 2022) “Calenda ha perso un’occasione clamorosa. Con il Pd poteva avere uno spazio politico non indifferente. Ora invece è costretto all’abbraccio di Renzi”. La pensa così Enrico Borghi, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico con delega alle politiche di sicurezza. Al pari dei colleghi dem ha mal digerito lo strappo calendiano, ma al contempo smentisce i chiacchiericci che vorrebbero il Pd pronto a riabbracciare il Movimento 5 Stelle in chiave anti-desta. Tra i peccati capitali il “draghicidio” è senz’altro, nell’indice dem, quello più grave. Borghi, senza la dote di Calenda, la sfida più dura sarà quella nei collegi uninominali. In realtà la coalizione di centrosinistra adesso ha finalmente trovato un’unità sui temi di fondo. La politica è fatta per cambiare gli orientamenti delle persone, dunque il nostro lavoro sarà orientato ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) “Calenda ha perso un’occasione clamorosa. Con il Pd poteva avere uno spazio politico non indifferente. Ora invece è costretto all’abbraccio di Renzi”. La pensa così Enrico, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico con delega alle politiche di sicurezza. Al pari dei colleghi dem ha mal digerito lo strappo calendiano, ma al contempo smentisce i chiacchiericci che vorrebbero il Pd pronto a riabbracciare il Movimento 5 Stelle in chiave anti-desta. Tra i peccati capitali il “draghicidio” è senz’altro, nell’indice dem, quello più grave., senza la dote di Calenda, la sfida più dura sarà quella nei collegi uninominali. In realtà la coalizione di centrosinistra adesso ha finalmente trovato un’unità sui temi di fondo. La politica è fatta per cambiare gli orientamenti delle persone, dunque il nostro lavoro sarà orientato ...

