Nell' estate rovente del 2022 l' acqua come salvavita per i senzatetto

(Di martedì 9 agosto 2022) AGI - La torridadi questonasconde per i senza fissa dimora rischi addirittura maggiori rispetto ai rigori invernali, da sempre considerati l'incubo di chi vive per strada. Sono diverse le difficoltà: nei mesi estivi alcuni centri di assistenza chiudono e in altri i volontari sono ridotti all'osso per le vacanze, dunque i senza tetto si trovano soli e in difficoltà nel reperiree cibo. Anche se al momento non viene segnalato un aumento della mortalità, è innegabile che i rischi per i circa 50mila 'clochard' in Italia, dalla disidratazione all'igiene, si moltiplicano quando la colonnina di mercurio si avvicina ai 40 gradi. Così una bottiglietta d'fresca può salvare una vita al pari di una coperta d'inverno. Gli anziani, in pareticolare, sono i più esposti ai colpi di calore perchè il loro ...