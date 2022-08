Nel silenzio dei riformisti, il Pd resuscita le anime morte della sinistra (e un po’ pensa a Conte) (Di martedì 9 agosto 2022) Nel Pd dunque ha vinto la linea della sinistra interna favorevole a una caratterizzazione “anticapitalista”, come l’ha definita con un po’ di enfasi Marcello Sorgi sulla Stampa e quindi alla ripresa di un rapporto politico con le formazioni della sinistra radicale e con il M5s. Già, il M5s: ora, persi quelli di Calenda, i suoi voti sarebbero necessari per competere. E se è vero che Enrico Letta è tornato a escludere un accordo con il killer del governo Draghi, è certo che per esempio Pier Luigi Bersani e i suoi seguaci, che ormai sono dentro il Pd, ritengano indispensabile il riaggancio con Giuseppe Conte. Dalla segreteria dem, a nostra precisa domanda, fanno sapere che la cosa non esiste. Eppure, essendo alla fine prevalso il modello-Cln non di governo ma di resistenza al nemico, è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 agosto 2022) Nel Pd dunque ha vinto la lineainterna favorevole a una caratterizzazione “anticapitalista”, come l’ha definita con un po’ di enfasi Marcello Sorgi sulla Stampa e quindi alla ripresa di un rapporto politico con le formazioniradicale e con il M5s. Già, il M5s: ora, persi quelli di Calenda, i suoi voti sarebbero necessari per competere. E se è vero che Enrico Letta è tornato a escludere un accordo con il killer del governo Draghi, è certo che per esempio Pier Luigi Bersani e i suoi seguaci, che ormai sono dentro il Pd, ritengano indisbile il riaggancio con Giuseppe. Dalla segreteria dem, a nostra precisa domanda, fanno sapere che la cosa non esiste. Eppure, essendo alla fine prevalso il modello-Cln non di governo ma di resistenza al nemico, è ...

