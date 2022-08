Napoli Raspadori, c’è ancora distanza ma le parti sono a lavoro per chiudere (Di martedì 9 agosto 2022) Giacomo Raspadori vuole il Napoli, ma al momento la distanza con il Sassuolo è tanta: i neroverdi sono bottega cara e niente compromessi Giacomo Raspadori vuole il Napoli, ma al momento la distanza con il Sassuolo è tanta: i neroverdi sono bottega cara e niente compromessi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la distanza sarebbe ancora di 10 milioni con gli azzurri che ne offrono 28 più Ounas. Carnevali non vuole scambi e molto dipenderà dall’esito della trattativa con Pinamonti, soltanto a quel punto Raspadori verrà ceduto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Giacomovuole il, ma al momento lacon il Sassuolo è tanta: i neroverdibottega cara e niente compromessi Giacomovuole il, ma al momento lacon il Sassuolo è tanta: i neroverdibottega cara e niente compromessi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lasarebbedi 10 milioni con gli azzurri che ne offrono 28 più Ounas. Carnevali non vuole scambi e molto dipenderà dall’esito della trattativa con Pinamonti, soltanto a quel puntoverrà ceduto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

