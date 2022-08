Napoli, le ultime sul portiere titolare e Raspadori: offerta una contropartita al Sassuolo (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli stringe i tempi per Raspadori. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente De Laurentiis ha offerto come parziale contropartita... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Ilstringe i tempi per. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente De Laurentiis ha offerto come parziale...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli pensa a un rilancio per #Raspadori del @SassuoloUS: le ultime sulla trattativa - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, da #Kepa a #KeylorNavas: le ultime - cn1926it : #Simeone vuole il #Napoli, ma la situazione è ancora in stand-by: le ultime su #Petagna-#Monza - VesuvioLive : METEO CAMPANIA/ Temporali, grandine e vento in arrivo: a rischio anche il Ferragosto -