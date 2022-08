Napoli | CdS | “Fabian verso Parigi | Giuntoli cerca il sostituto”

Leggi su seriea24

(Di martedì 9 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, conRuiz lontano daora sidavvero il grandeche possa reggere il colpo. “Ruiz ha smesso di pensare, non aspetterà di andare in scadenza per vestirsi di bianco con il Real Madrid, ha detto sì al quinquennale da cinque milioni netti con il Psg: adesso tocca ai club trovare l’accordo che in realtà ci sarebbe, perché i 25 milioni (più uno di bonus) alandrebbero bene, ma bisogna discutere di Keylor Navas, del biennale, della percentuale di stipendio e di tutto quello che si sa. Quandopartirà. Spalletti avrà bisogno di un altro interprete in un ruolo fondamentale, il «socio» di Lobotka che nel caso faccia da alter ego, e la scelta va indirizzata in anticipo.Il ...