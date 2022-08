Naomi Osaka | una campionessa del tennis per la borsa Twist di Louis Vuitton

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 9 agosto 2022) La fuoriclasse delmondiale,, ha svestito i panni dell’atleta per indossare quelli da modella. In occasione della campagna promozionale delladi, lata ha posato per un servizio fotografico a Los Angeles, in California. L’ambassador d’eccezione ha sfoggiato diverse versioni dell’accessorio della casa di moda francese. I look