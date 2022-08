Mykonos, 500 euro per 4 drink e uno spuntino. La denuncia di due turisti: “Accerchiati dai camerieri” (Di martedì 9 agosto 2022) Quanti scontrini salati in questa estate 2022. L’ultimo in ordine di tempo arriva direttamente da Mykonos. Quattro drink e qualche frutto di mare sono costati oltre 500 euro a due turisti americani. Al centro della bufera c’è il DK Oyster Bar. “Eravamo a Mykonos, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250 euro circa, ecco cosa pensavamo” ha fatto sapere Theodora McCormick a The Sun. Eppure la realtà è stata ben diversa: “Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500 euro. Mio marito continuava a dire, ‘deve esserci un errore'”. Hanno provato a chiedere spiegazioni sull’importo ma, stando alla versione di Theodora, sono stati immediatamente circondati dai camerieri, “un gruppo di uomini grandi e massicci. Non hanno cameriere donne”. A quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Quanti scontrini salati in questa estate 2022. L’ultimo in ordine di tempo arriva direttamente da. Quattroe qualche frutto di mare sono costati oltre 500a dueamericani. Al centro della bufera c’è il DK Oyster Bar. “Eravamo a, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250circa, ecco cosa pensavamo” ha fatto sapere Theodora McCormick a The Sun. Eppure la realtà è stata ben diversa: “Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500. Mio marito continuava a dire, ‘deve esserci un errore'”. Hanno provato a chiedere spiegazioni sull’importo ma, stando alla versione di Theodora, sono stati immediatamente circondati dai, “un gruppo di uomini grandi e massicci. Non hanno cameriere donne”. A quel ...

