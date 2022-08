MTV VMAs 2022 | Nicki Minaj riceverà il “Video Vanguard Award” e si esibirà dal vivo

(Di martedì 9 agosto 2022) La superstar mondialeil Michael Jacksondi MTV e siper la prima volta dal 2018 ai “” del, in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto. La 17 volte nominata e 5 volte vincitrice dei ““, che ha portato a casa il suo primo “Moon Person” per il “Best Hip Hop” nel 2011, è nominata quest’anno per il “Best Hip Hop”. “ha infranto le barriere per le donne dell’hip hop con la sua versatilità e la sua arte creativa”, ha dichiarato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+. “Ha cambiato l’industria musicale e ha ...

361_magazine : - RevenewsI : La superstar mondiale @NICKIMINAJ riceverà il Video Vanguard Award e si esibirà dal vivo ai #VMAs 2022 - mtvitalia : Anitta si esibirà per la prima volta sul main stage dei #VMAs quest'anno ?? Intanto qui puoi scoprire tutto sulla su… - mtvitalia : Nicki Minaj sarà onorata con il Video Vanguard Award ai #VMAs 2022 e ci regalerà una mitica esibizione ?? Gli MTV VM… - taetaetaetaekok : Ricordatevi di votare i bts per i #VMAs si può fare tutti i giorni, non ne sta praticamente parlando nessuno -

MTV.IT

E altrettanti sono i cantanti in lizza nelle varie categorie: per votare i tuoi candidati preferiti ai2022 ti basta cliccare sul sito vote..com . Hai tempo fino a venerdì 19 agosto 2022 per ...Le repliche: lunedì 29 agosto alle ore 22:00 sumartedì 30 agosto alle ore 20:00 suMusic Per poter seguire isuedMusic è necessario essere abbonati a Sky . L'abbonamento ti ... Nicki Minaj riceverà il Video Vanguard Award agli MTV VMA 2022 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nicki Minaj Returns To Perform at VMAs and Honored with Michael Jackson Vanguard Award. Rap superstar Nicki Minaj is set ...