Motomondiale | Marquez | ' sto meglio e sono ottimista | sarò al box della Honda in Austria'

(Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - Marcsarà presente ai box in, in occasione del Gran Premio di domenica 21 agosto sul circuito Red Bull Ring, per stare insieme al teame per seguire lo sviluppomoto. La conferma ad alcune voci circolate nell'ultimo periodo arriva con un comunicato ufficiale, che ha anche fatto il punto sulle condizioni del pilota spagnolo, a dieci settimane dal quarto intervento chirurgico all'omero. Una presenza, quella dell'otto volte campione del mondo (sei in MotoGP) che servirà a dare supporto morale e tecnico al team, ma anche a seguire da vicino lo sviluppoprossima stagione. “Passo dopo passo mi sentoe l'osso ...

dianatamantini : MOTOGP - HRC ritrova Marc Marquez, anche se nel ruolo di 'osservatore esterno'. Il pluricampione MotoGP ha conferma… - corsedimoto : MOTOGP - HRC ritrova Marc Marquez, anche se nel ruolo di 'osservatore esterno'. Il pluricampione MotoGP ha conferma… - motosprint : #MotoGP Marc #Marquez ha iniziato a lavorare direttamente sul braccio infortunato ?? - corsedimoto : GIOCHI DI SPONSOR - Repsol e Honda vicini al rinnovo di contratto in MotoGP. Il rientro di Marc Marquez resta l'uni… - corsedimoto : ANDREA DOVIZIOSO esce mestamente di scena, ecco che ne pensano Max Biaggi e Marc Marquez #Corsedimoto #MaxBiaggi… -

"La Honda è in un momento critico - ammette lo stessoin dichiarazioni diffuse dalla Honda - . Sto dialogando molto con la squadra e sto cercando di capire la moto 2022 e cosa sta succedendo. ...Marcnon vede l'ora di tornare alla guida della sua RC213V e a dirlo non è lui in persona, ma indirettamente il materiale che condivide sui suoi profili social e che riguardano, principalmente, il ...A 10 settimane dall’intervento, Marquez torna a parlare: “A fine agosto ho un controllo medico, da lì possiamo fare un altro passo con la riabilitazione” ...Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – Marc Marquez sarà presente ai box in Austria, in occasione del Gran Premio di domenica 21 agosto sul circuito Red Bull Ring, per stare insieme al team della Honda e per se ...