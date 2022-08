MotoGP, Silverstone mantiene il proprio posto nel calendario in estate (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l’annuncio dell’opening round in quel di Portimao (Portogallo), il Motomondiale ha reso noto che tornerà in Inghilterra a Silverstone nel periodo estivo per una nuova edizione del GP di Gran Bretagna, vinto domenica dal nostro Francesco Bagnaia (Ducati). L’evento segnerà il ritorno della MotoGP e delle categorie di supporto sull’attuale Hamilton Straight, rettilineo di partenza utilizzato da alcuni anni dalla F1. Le due ruote lasciano quindi la ‘vecchia partenza’ con l’Abbey che rimpiazzerà ‘Copse’ come curva 1. Stuart Pringle, amministratore delegato della casa del motorsport britannico, ha riportato in merito in una nota: “Non vedo l’ora di rivedere la MotoGP nell’International Paddock, attualmente collegato da un nuovissimo ponte all’Hotel Hilton Garden Inn di Silverstone”. F1, Las Vegas potrebbe accogliere il ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l’annuncio dell’opening round in quel di Portimao (Portogallo), il Motomondiale ha reso noto che tornerà in Inghilterra anel periodo estivo per una nuova edizione del GP di Gran Bretagna, vinto domenica dal nostro Francesco Bagnaia (Ducati). L’evento segnerà il ritorno dellae delle categorie di supporto sull’attuale Hamilton Straight, rettilineo di partenza utilizzato da alcuni anni dalla F1. Le due ruote lasciano quindi la ‘vecchia partenza’ con l’Abbey che rimpiazzerà ‘Copse’ come curva 1. Stuart Pringle, amministratore delegato della casa del motorsport britannico, ha riportato in merito in una nota: “Non vedo l’ora di rivedere lanell’International Paddock, attualmente collegato da un nuovissimo ponte all’Hotel Hilton Garden Inn di”. F1, Las Vegas potrebbe accogliere il ...

