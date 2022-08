Morto Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Morto a 103 anni Mario Fiorentini, il “partigiano più decorato d’Italia”. Lo rende noto la presidenza dell’Anpi provinciale di Roma. “Con grande dolore informiamo che ci ha lasciati un grande uomo, un grande amico, un grande esempio. Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia, il grande matematico, è Morto stanotte”, si legge. “L’uomo che comandò il Gruppo di Azione Patriottica “Antonio Gramsci”, operante nel centro di Roma – ricorda l’Anpi – che durante i nove mesi di occupazione nazista della capitale sbaragliò, con le sue compagne e i suoi compagni, tre battaglioni nemici in pieno centro in pieno giorno, conquistando al mondo l’ammirazione per il ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –a 103 anni, il “più”. Lo rende noto la presidenza dell’Anpi provinciale di Roma. “Con grande dolore informiamo che ci ha lasciati un grande uomo, un grande amico, un grande esempio., ilpiù, il grande matematico, èstanotte”, si legge. “L’uomo che comandò il Gruppo di Azione Patriottica “Antonio Gramsci”, operante nel centro di Roma – ricorda l’Anpi – che durante i nove mesi di occupazione nazista della capitale sbaragliò, con le sue compagne e i suoi compagni, tre battaglioni nemici in pieno centro in pieno giorno, conquistando al mondo l’ammirazione per il ...

