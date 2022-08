Morto Mario Fiorentini, era il partigiano più decorato d’Italia: aveva 103 anni (Di martedì 9 agosto 2022) Giovanni, Dino, Gandi, Fringuello. Tre medaglie d’argento, tre croci di guerra, la medaglia al valor militare della città di Roma. Era il partigiano più decorato d’Italia Mario Fiorentini Morto oggi all’età di 103 anni. A darne l’annuncio è l’Anpi di Roma. “Con grande dolore informiamo che ci ha lasciati un grande uomo, un grande amico, un grande esempio. Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia, il grande matematico, è Morto stanotte”. Fiorentini era poi da autodidatta diventato professore di matematica e docente di Geometria all’Università di Ferrara. Come riporta il sito dell’Anpi Fiorentini era ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Giov, Dino, Gandi, Fringuello. Tre medaglie d’argento, tre croci di guerra, la medaglia al valor militare della città di Roma. Era ilpiùoggi all’età di 103. A darne l’annuncio è l’Anpi di Roma. “Con grande dolore informiamo che ci ha lasciati un grande uomo, un grande amico, un grande esempio., ilpiù, il grande matematico, èstanotte”.era poi da autodidatta diventato professore di matematica e docente di Geometria all’Università di Ferrara. Come riporta il sito dell’Anpiera ancora ...

