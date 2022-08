Morto il partigiano Mario Fiorentini, ecco quando ricevette il premio Giacomo Ferrari a Roma (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 09 agosto 2022 Si è spento all'età di 103 anni il partigiano Mario Fiorentini, il più decorato d'Italia. ecco quando ricevette il premio Giacomo Ferrari al Cinema Palazzo di San Lorenzo, a Roma. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022), 09 agosto 2022 Si è spento all'età di 103 anni il, il più decorato d'Italia.ilal Cinema Palazzo di San Lorenzo, a

ilpost : È morto a 103 anni Mario Fiorentini, ex partigiano che partecipò all’organizzazione dell’attentato di via Rasella - Agenzia_Ansa : Morto Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d'Italia. Aveva 103 anni. L'annuncio dato dall'Anpi di Roma #ANSA - ilpost : È morto a 103 anni Mario Fiorentini, ex partigiano e accademico italiano che ebbe un importante ruolo nella Resiste… - Affaritaliani : Morto il partigiano Mario Fiorentini, ecco quando ricevette il premio Giacomo Ferrari a Roma - depaolis_t : RT @GiovaAlfonsi: Nella notte è morto Mario Fiorentini, comandante Giovanni del GAP 'Antonio Gramsci' di Roma e protagonista della resisten… -