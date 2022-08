Morgan: “Sono anarchico, non fascista. Ho scritto alla Meloni perché non se la tira”. E quella volta che Battiato… (Di martedì 9 agosto 2022) Le ultime dichiarazioni di Morgan su Giorgia Meloni riguardanti il programma elettorale hanno sollevato un’ondata di polemiche che lo ha travolto, ma anche tanta ilarità. E ora dice la sua e chiarisce la sua posizione E’ tornato a far parlare di sé il cantautore Morgan, e questa volta per argomenti che non riguardano la musica. Dopo il susseguirsi di voci riguardanti il suo appoggio nella realizzazione del programma elettorale di Giorgia Meloni e alcune dichiarazioni in merito, Morgan si è ritrovato inondato di critiche sul web. In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, l’artista ha voluto chiarire la sua posizione per rispondere agli attacchi ricevuti. E lo ha fatto, come al solito, con lo stile che lo contraddistingue: quello del “senza mezzi ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 agosto 2022) Le ultime dichiarazioni disu Giorgiariguardanti il programma elettorale hanno sollevato un’ondata di polemiche che lo ha travolto, ma anche tanta ilarità. E ora dice la sua e chiarisce la sua posizione E’ tornato a far parlare di sé il cantautore, e questaper argomenti che non riguardano la musica. Dopo il susseguirsi di voci riguardanti il suo appoggio nella realizzazione del programma elettorale di Giorgiae alcune dichiarazioni in merito,si è ritrovato inondato di critiche sul web. In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, l’artista ha voluto chiarire la sua posizione per rispondere agli attacchi ricevuti. E lo ha fatto, come al solito, con lo stile che lo contraddistingue: quello del “senza mezzi ...

