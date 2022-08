Montagna: in Valle Aurina fra benessere e tradizioni è boom di visitatori quest'estate (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Labitalia) - E' boom di visitatori quest'estate per la Valle Aurina. Conosciuta come la Vetta d'Italia, perché conduce al punto più a Nord del paese, questa che è la Valle laterale più estesa dell'Alto Adige ha fatto il pieno di presenze fin dal mese di giugno, con numeri che fanno tornare e addirittura superare i livelli pre-Covid. A confermarlo Katharina Willeit, direttrice dell'Associazione turistica di Campo Tures, il centro più importante della Valle: “Siamo molto contenti di come sta andando questa stagione, la ripresa si vede assolutamente. Sicuramente le richieste in questo periodo di grande caldo sono aumentate. Anche maggio e giugno, di cui abbiamo ora i dati, sono andati molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Labitalia) - E'diper la. Conosciuta come la Vetta d'Italia, perché conduce al punto più a Nord del paese,a che è lalaterale più estesa dell'Alto Adige ha fatto il pieno di presenze fin dal mese di giugno, con numeri che fanno tornare e addirittura superare i livelli pre-Covid. A confermarlo Katharina Willeit, direttrice dell'Associazione turistica di Campo Tures, il centro più importante della: “Siamo molto contenti di come sta andandoa stagione, la ripresa si vede assolutamente. Sicuramente le richieste ino periodo di grande caldo sono aumentate. Anche maggio e giugno, di cui abbiamo ora i dati, sono andati molto ...

