Modena, più parcheggi e meno verde: attorno al nuovo polo logistico vedo solo greenwashing (Di martedì 9 agosto 2022) di Chiara Nell’ultimo anno mi sono interessata molto più del solito a quello che accadeva nella mia città, Modena. Sono stata costretta, perché nel mio quartiere vogliono costruire un polo logistico della nota azienda Conad Nord Ovest. Ora, dopo tante proteste di cittadini e cittadine, il progetto sembra quantomeno ridimensionato. Tuttavia, ci sono ancora diversi punti di criticità. D’altronde stiamo parlando del transito di tantissimi tir in un rione vicino alle residenze, di un immenso parcheggio per mezzi pesanti e di magazzini alti fino a 15 metri, in variante urbanistica, con inadeguate e insufficienti fasce tampone a protezione dell’abitato. Mi chiedo spesso, nel 2022, chi pensi a questi interventi così “antichi”, perché li proponga e perché le amministrazioni non impongano fin da subito alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) di Chiara Nell’ultimo anno mi sono interessata molto più del solito a quello che accadeva nella mia città,. Sono stata costretta, perché nel mio quartiere vogliono costruire undella nota azienda Conad Nord Ovest. Ora, dopo tante proteste di cittadini e cittadine, il progetto sembra quantoridimensionato. Tuttavia, ci sono ancora diversi punti di criticità. D’altronde stiamo parlando del transito di tantissimi tir in un rione vicino alle residenze, di un immensoo per mezzi pesanti e di magazzini alti fino a 15 metri, in variante urbanistica, con inadeguate e insufficienti fasce tampone a protezione dell’abitato. Mi chiedo spesso, nel 2022, chi pensi a questi interventi così “antichi”, perché li proponga e perché le amministrazioni non impongano fin da subito alle ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: '#Greenwashing, il cosiddetto ambientalismo di facciata: niente di meglio per identificare i problemi che affiggono anche… - ilfattoblog : '#Greenwashing, il cosiddetto ambientalismo di facciata: niente di meglio per identificare i problemi che affiggono… - UgoAnnona : RT @willie_peyote: La favola Sassuolo con più plusvalenze che tifosi. Ma anche basta. Forza Modena. #modenasassuolo - fantomake : @Andrea_R_Modena @StefanoBul @TizioGiusto @IlSedutomulo @GuidoCrosetto Nell'accezione comune non avere il senso del… - FBon33 : RT @willie_peyote: La favola Sassuolo con più plusvalenze che tifosi. Ma anche basta. Forza Modena. #modenasassuolo -