Milano | denunciato il pirata della strada che ha ucciso un 11enne in bici Mai presa la patente | «Non mi sono accorto di niente»

È stato denunciato per omicidio stradale e fuga, secondo quanto si apprende da ambienti investigativi, il ventenne di origine marocchina accusato di aver investito e ucciso con l'auto la scorsa notte a Milano un bambino che a dicembre avrebbe compiuto 12 anni. Dopo l'incidente, l'uomo sarebbe scappato, per poi costituirsi alcune ore dopo. A chi l'ha interrogato avrebbe detto di non aver compreso quanto commesso e di essere fuggito perché sprovvisto patente. Risultato negativo all'alcol test, l'uomo è stato sottoposto anche a un esame tossicologico di cui si attende l'esito. Non aveva mai conseguito la patente ed era alla guida di una Smart intestata a una società. Il padre del bambino morto era vedovo da un anno e gestisce un bar-ristorante in via Bartolini, in zona viale Certosa, ...

