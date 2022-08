(Di martedì 9 agosto 2022)di 11da. Il conducente poi si è costituito poche ore dopo La scorsa notte, un bambino di 11, mentre era sulla sua biciclette, è stato travolto ein via Bartolini, zona viale Certosa, nella periferia nord-ovest di. Secondo quanto emerso, il conducente del mezzo non si è fermato a soccorrerlo, ma poco più tardi, verso le 4:30 del mattino, è andato a costituirsi alla polizia locale. Si tratta di un italiano di 22. Su di lui sono stati eseguiti gli esami per misurare il tasso alcolemico nel sangue, così da verificare l’eventuale stato di ebbrezza del conducente. Una procedura di prassi in caso di incidenti mortali. Leggi anche: ...

361_magazine : Milano, bimbo di 11 anni investito e ucciso da auto pirata della strada - T7TorreSette : La tragedia nella notte a #Milano - Gazzettino : Milano, bimbo di 11 anni in bici ucciso da pirata della strada a Milano: fermato 22enne - infoitinterno : Bimbo di 11 anni travolto e ucciso da pirata della strada a Milano - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: 12enne investito e ucciso da pirata della strada a Milano. Fermato un uomo - TGR Lombardia -

...internazionali del nome del personaggio cui prestano il corpo per essere pronti quando unli ... in piedi, fra i clienti del supermercato di viale Piave, a. Mentre loro si scambiavano ......internazionali del nome del personaggio cui prestano il corpo per essere pronti quando unli ... in piedi, fra i clienti del supermercato di viale Piave, a. Mentre loro si scambiavano ...Muore a 11 anni travolto da un pirata della strada. Il bimbo era in sella alla sua bicicletta la notte scorsa: l'incidente è avvenuto in via Bartolini alla periferia ...Un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso a Milano, in zona viale Certosa, in via Bartolini. Il piccolo era sulla sua bici quando è stato travolto da una smart guidata da un ragazzo italiano di ...