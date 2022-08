Milano, 12enne in bicicletta ucciso da pirata della strada | L'automobilista guidava senza patente (Di martedì 9 agosto 2022) commenta Un bambino di 12 anni, di origini egiziane, è stato travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta, attorno all'una di notte, in via Bartolini, alla periferia di Milano. Il ragazzo è morto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 agosto 2022) commenta Un bambino di 12 anni, di origini egiziane, è stato travolto ein sella alla sua, attorno all'una di notte, in via Bartolini, alla periferia di. Il ragazzo è morto ...

rep_milano : Milano, auto pirata investe e uccide 11enne in bicicletta: i luogo dopo i rilievi della scientifica - infoitinterno : Milano, 12enne in bici travolto e ucciso da un’auto - ParliamoDiNews : Milano, 12enne in bici travolto da un`auto: si costituisce il pirata della strada #milano #12enne #bici #travolto… - zav_news : ?? #Milano, auto pirata travolge e uccide sul colpo un 12enne di origine egiziana mentre era in sella alla sua bici… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Era di origine egiziana il 12enne travolto e ucciso la notte scorsa da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a #Mi… -