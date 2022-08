AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic, Giroud #MarsigliaMilan - FIGCfemminile : ?????? Ecco la programmazione ufficiale della prima giornata! Tutti gli incontri su #TIMVISION ?? ????Como Women-Juventu… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ACQUISTO DI DE KETELAERE DAL BRUGGE: IL BELGA HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL… - sportli26181512 : Milan, UFFICIALE: depositato il contratto di Cuenca: Mancava solo l'ufficialità, è arrivata: Hugo Cuenca è un nuovo… - cmdotcom : #Milan, UFFICIALE: depositato il contratto di #Cuenca -

Commenta per primo Mancava solo l'ufficialità, è arrivata: Hugo Cuenca è un nuovo giocatore del. Come si apprende dal sito della Lega Serie A, i rossoneri hanno depositato il contratto del centrocampista paraguaiano classe 2005, che arriva a titolo definitivo dal Deportivo Capiatà .... come Gianni Rivera neldi Rocco o come Robi Baggio, l'ultimo dieci irriducibile. Il Milan campione d'Italia divide i tifosi tra fiduciosi e scettici, ma Maldini potrebbe mettere ancora a segno colpi di mercato a sorpresa.