Milan, Jerry Cardinale potrebbe essere a Milano per il derby (Di martedì 9 agosto 2022) Gerry Cardinale, numero uno di Redbird, potrebbe essere allo stadio per la prima di campionato, ma anche in occasione del derby Come riportato dal Corriere della Sera, in attesa del closing, Gerry Cardinale si trova in vacanza e non assisterà sabato a San Siro al debutto in campionato del Milan. Il numero uno di RedBird potrebbe essere sugli spalti in occasione del derby contro l’Inter del prossimo 3 settembre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Gerry, numero uno di Redbird,allo stadio per la prima di campionato, ma anche in occasione delCome riportato dal Corriere della Sera, in attesa del closing, Gerrysi trova in vacanza e non assisterà sabato a San Siro al debutto in campionato del. Il numero uno di RedBirdsugli spalti in occasione delcontro l’Inter del prossimo 3 settembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Milan, Jerry Cardinale potrebbe essere a Milano per il derby - Jerry_3_ : RT @IamDanielegio: Mio figlio/a sarà libero di sentirsi chi vuole, di amare chi vuole ecc. Però il mio cuore non reggerebbe un 'Papà sono i… - Jerry_3_ : Il Milan ha dato una mazzulata al Marsiglia al Velodrome pieno che fischiava come in una partita vera - Jerry_3_ : Fake, da Narnia assicurano che non la canta nessuno e i tifosi del Milan non si sono goduti e non si godono lo scud… - KrunicFan : RT @Jerry_3_: Al Milan leggono i tweet di Jerry lo scudettato ed eseguono -