Milan, Gazzetta: "De Ketelaere, che grandi paragoni" (Di martedì 9 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta oggi la Gazzetta è la grande aspirazione e assomiglianza del belga acquistato dal Milan dal Bruges. "Bruges è sempre stato un campo difficile, per il Milan di Champions. Una delle battaglie più toste è datata novembre 2003, coi rossoneri campioni d'Europa che la spuntano 1-0. Chi segna il gol-partita? Kakà. E come lo fa? Con una volée di destro dal limite dell'area che entra a buon diritto nella collezione di gemme più preziose della carriera. Un capolavoro" "Il nome di Kakà è tornato a risuonare a Milanello, in questi giorni. E non perché Ricardo stia per entrare a far parte dello staff tecnico o dirigenziale – è un suo desiderio per il futuro -, bensì a proposito di Charles De Ketelaere, l'ultimo arrivato nella casa del Diavolo.

