Milan, che sollievo per Tonali: si ferma soltanto una settimana (Di martedì 9 agosto 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non ha riportato lesioni muscolotendinee dopo l'infortunio rimediato sul campo del Vicenza. Le news Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 agosto 2022) Sandro, centrocampista del, non ha riportato lesioni muscolotendinee dopo l'infortunio rimediato sul campo del Vicenza. Le news

Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - AntoVitiello : #DeKetelaere a Mtv: “Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan. Non sapevo come r… - AntoVitiello : ?? #Milan, ultimi dettagli per Tommaso #Mancini, rinforzo molto interessante che si alternerebbe tra la Primavera di… - PotitoRoca : @supersonico1986 Solo lui sa cosa gli è successo realmente... Che peccato... Forse il più grande rimpianto della storia del Milan - haran_milan : Scusate ma se è vero che il Milan spende solo quanto incassa e quest'anno abbiamo vinto scudetto (17) con qualifica… -