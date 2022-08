Milan, che fine ha fatto Cardinale? Attesa per passaggio di consegne (Di martedì 9 agosto 2022) Stando a Gazzetta dello Sport si parla di 600 milioni. Elliott, con quote nel capitale però pari a zero, renderebbe così ancora più forte il legame tra il fondo di Singer a quello di Cardinale. ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 9 agosto 2022) Stando a Gazzetta dello Sport si parla di 600 milioni. Elliott, con quote nel capitale però pari a zero, renderebbe così ancora più forte il legame tra il fondo di Singer a quello di. ...

Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - AntoVitiello : #DeKetelaere a Mtv: “Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan. Non sapevo come r… - AntoVitiello : ?? #Milan, ultimi dettagli per Tommaso #Mancini, rinforzo molto interessante che si alternerebbe tra la Primavera di… - 53francescoT : @AndreaLongoni5 sono milanista dà sempre parlando di Leao che non firma ancora il nuovo contratto!alla fine ci freg… - Iltamboo : @jackpoolista beh se il milan non fa mercato ovvio, poi sono le altre che devono colmare il gap con noi, perciò bas… -