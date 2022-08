Milan, Cardinale in Costa Azzurra: presto a Milano per closing e derby (Di martedì 9 agosto 2022) Gerry Cardinale si avvicina a piccoli passi a Milano e al Milan. Il futuro proprietario del club rossonero sta trascorrendo infatti un periodo... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Gerrysi avvicina a piccoli passi ao e al. Il futuro proprietario del club rossonero sta trascorrendo infatti un periodo...

sportli26181512 : Milan, Cardinale in Costa Azzurra: presto a Milano per closing e derby: Gerry Cardinale si avvicina a piccoli passi… - cmdotcom : Milan, Cardinale in Costa Azzurra: presto a Milano per closing e derby - notizie_milan : GdS, RedBird: closing del Milan nelle prossime settimane – Cardinale potrebbe essere al derby - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan a #RedBird, #Cardinale atteso presto a Milano: le ultime notizie - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan a #RedBird, #Cardinale atteso presto a Milano: le ultime notizie - #ACMilan #Milan #SempreMilan -