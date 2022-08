Michelle Hunziler | il duro attacco del fratello Andrea | cosa ha detto su di lei

Il Tempo

Eros parla di tutto nella chiacchierata con '7', racconta anche diHunziker. Eros dice: '...- Ramazzotti, il super - testimone vuota il saccoNella puntata di lunedì 9 maggio di Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti non ci saràHunziker. La conduttrice svizzera infatti avrebbe il Covid. Laè risultata positiva a un test rapido e non potrà andare in onda nel popolare telegiornale satirico di Canale 5. In ... Striscia la notizia senza Michelle Hunziker, cosa è successo. Nuova conduttrice al fianco di Gerry Scotti Michelle Hunziker, l'estate rovinata da un cane: non se l'aspettava nessuno. La popolare conduttrice si gode comunque la vacanza in Sardegna ...Le repliche di Michelle Impossible, lo show in onda su Canale 5, non stanno convincendo più di tanto gli italiani ...