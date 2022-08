Michelle Hunziker sorride insieme a Eros Ramazzotti: la FOTO non lascia dubbi (Di martedì 9 agosto 2022) Michelle Hunziker continua a proporre piccoli stralci della sua vita quotidiana in vacanza riprendendosi anche durante gli allenamenti. Sempre sorridente, stamattina la showgirl ha condiviso dei momenti che non la vedono unica protagonista. Accanto a lei, c'è l'ex marito Eros Ramazzotti. Michelle Hunziker è abituata alle voci di corridoio sulla sua vita sentimentale e oltre. Pochi giorni fa è stata diffusa un'indiscrezione che riguarda una sua eventuale gravidanza. Incurante dei pettegolezzi che potrebbe suscitare, la showgirl continua a mostrarsi e mostrare la sua vita senza curarsi del giudizio e delle supposizioni altrui. Nel corso delle ultime ore, ad esempio, ha scelto di coinvolgere anche l'ex marito Eros Ramazzotti nella ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022)continua a proporre piccoli stralci della sua vita quotidiana in vacanza riprendendosi anche durante gli allenamenti. Semprente, stamattina la showgirl ha condiviso dei momenti che non la vedono unica protagonista. Accanto a lei, c'è l'ex maritoè abituata alle voci di corridoio sulla sua vita sentimentale e oltre. Pochi giorni fa è stata diffusa un'indiscrezione che riguarda una sua eventuale gravidanza. Incurante dei pettegolezzi che potrebbe suscitare, la showgirl continua a mostrarsi e mostrare la sua vita senza curarsi del giudizio e delle supposizioni altrui. Nel corso delle ultime ore, ad esempio, ha scelto di coinvolgere anche l'ex maritonella ...

