Meteo martedì: crisi dell’estate, Italia in balia di violenti temporali. Ecco dove (Di martedì 9 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Nonostante la presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa centrale e su quella meridionale, all’altezza del Mediterraneo centrale notiamo un’ansa depressionaria che viene alimentata da correnti relativamente più fresche nordorientali. Questa in settimana si sposterà dalle regioni settentrionali a quelle centrali e meridionali e sarà causa di una diffusa instabilità al Centro-Sud, con temporali che culmineranno nelle ore diurne sulle zone interne, ma con frequenti sconfinamenti alle coste, aprendo di fatto una vera e propria crisi della stagione estiva. Non si tratterà però di condizioni di continua instabilità, poiché tra una fase temporalesca e l’altra si avranno anche momenti soleggiati. Maggiori spazi soleggiati attesi invece al Nord, più vicino all’anticiclone ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 9 agosto 2022) PrevisioniSITUAZIONE. Nonostante la presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa centrale e su quella meridionale, all’altezza del Mediterraneo centrale notiamo un’ansa depressionaria che viene alimentata da correnti relativamente più fresche nordorientali. Questa in settimana si sposterà dalle regioni settentrionali a quelle centrali e meridionali e sarà causa di una diffusa instabilità al Centro-Sud, conche culmineranno nelle ore diurne sulle zone interne, ma con frequenti sconfinamenti alle coste, aprendo di fatto una vera e propriadella stagione estiva. Non si tratterà però di condizioni di continua instabilità, poiché tra una fase temporalesca e l’altra si avranno anche momenti soleggiati. Maggiori spazi soleggiati attesi invece al Nord, più vicino all’anticiclone ...

