Meteo, le previsioni in Campania di martedì 9 agosto 2022 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, martedì 9 agosto 2022. Avellino – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3807m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte Meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3807m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di ...

